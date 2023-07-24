İlber Ortaylı’dan ibretlik Lozan açıklaması

Prof. Dr. İlber Ortaylı Lozan Antlaşması‘nın 100. yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İlber Ortaylı’dan ibretlik Lozan açıklaması

Bugün, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 100. Yıldönümü. İsmet İnönü, Lozan'da Türkiye'nin haklarını savundu ve 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması’nı imzaladı.

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması‘nın 100. yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Antlaşmanın "Türkiye'nin kurucu belgesi" olduğunu vurgulayan Ortaylı "100. yılında tekrar görüşme diye bir şey yoktur" dedi.

AOniki Ada'yla ilgili tartışmalara da değinen Ortaylı "Bir grubun bilhassa Oniki Ada’nın Yunanistan’a bırakılması gibi muayyen maddeler ileri sürdükleri, yakın Türkiye tarihinden haberdar olmadıkları görülüyor. Bunlar samimi davranışlar değildir. Hukuki vesikalar mesnetsiz tarih kavgalarına alet edilemez" ifadesini kullandı.

İşte Ortaylı’nın paylaşımı:

Bugün Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yıldönümü. Antlaşma, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgesidir. 100. yılında tekrar görüşme diye bir şey yoktur. Bugün Lozan üzerinde zafer mi mağlubiyet mi kavgası yapılıyor. Bu boş ve art amaçlı bir kavgadır. Hukuki vesikalar mesnetsiz tarih kavgalarına alet edilemez. Şüphesiz ki Lozan bir vesika olarak tarafların riayet ettiği, bu bölgedeki barışı ve hâkimiyeti tanıyan önemli bir girişimdir. Bir grubun bilhassa Oniki Ada’nın Yunanistan’a bırakılması gibi muayyen maddeler ileri sürdükleri, yakın Türkiye tarihinden haberdar olmadıkları görülüyor. Bunlar samimi davranışlar değildir. Hukuki vesikalar mesnetsiz tarih kavgalarına alet edilemez. Şüphesiz ki Lozan bir vesika olarak tarafların riayet ettiği, bu bölgedeki barışı ve hâkimiyeti tanıyan önemli bir girişimdir.

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