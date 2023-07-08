Kılıçdaroğlu’ndan partililere mektup

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti üyelerine mektupla seslendi. Kılıçdaroğlu mektubunda Atatürk’ün "Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim" sözünü hatırlatarak, "Partimizin hedefine daha büyük kararlılıkla ulaşmasını sağlayacak adımları hep birlikte atacağız" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu’ndan partililere mektup

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP’deki "değişim" tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti üyelerine gönderdiği mektupta dikkat çekici ifadeler kullandı.

T24'ün haberine göre Kılıçdaroğlu imzasıyla kaleme alınan mektup tüm partilileri gönderilirken, partililere hak, hukuk ve adalet için mücadele etmeleri çağrısında bulunuldu. Kılıçdaroğlu’nun "Değerli yol arkadaşım" başlığı ile gönderdiği mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet tarihimizin en kritik seçimlerinden birini geride bıraktık. Karanlığın baskının iftiraların yanında yalanların hilelerin ve hukuksuz bir biçimde devlet olanaklarının kullanıldığı adaletsiz bir seçimden çıktık. Süreç çalıştığımız beklediğimiz ve dilediğimiz gibi sonuçlanmadı. Demokrasi mücadelemizde birlikte yol almak için gösterdiğiniz büyük çaba ve kararlılığın çok değerli olduğunu bilmenizi isterim. Elini taşın altına koyma cesareti gösteren sizler sayesinde partimiz daha da güçlendirmektedir.

"TARİHİN BİZE YÜKLEDİĞİ BİR SORUMLULUKTUR"

Adil ve özgür bir Türkiye için hak, hukuk ve adalet için mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu nedenle partimizin hedefine daha büyük kararlılıkla ulaşmasını sağlayacak adımları hep birlikte atacağız.

"HİÇBİR ZAMAN UMUDUMU YİTİRMEDİM"

Ulu önderimiz ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’ sözü partimize gönül vermiş olanların hiç unutmaması gereken temel bir ilkedir.

Hedeflerimize ulaşmak ülkemizi aydınlığa kavuşturmak için daha büyük bir güç ve azimle çalışacağınıza kalpten inanıyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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