Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği çağrısı. Herkesi buraya katılmaya davet ediyorum

geldi. Kılıçdaroğlu herkesi “Türkiye Gönüllüleri'ne katılmaya davet ediyorum” dedi…
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir sandık güvenliği çağrısı geldi.
Sosyal medya hesabından videolu açıklama yapan Kılıçdaroğlu mesajında;
“14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde her bir oy çok değerli. Halkın iradesinin sandığa güvenli ve şeffaf bir biçimde yansıması için herkesi Türkiye Gönüllüleri'ne katılmaya davet ediyorum.
http://turkiyegonulluleri.org” ifadeleri kullandı.
İşte o paylaşım:
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