11 yaşındaki çocuk babasına nasıl oy kullanacağını öğretti. Oy pusulasını çizdi sandık görevlisi gibi anlattı

Editör: Gülsüm Acıyan

Seçime sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına giderek oyunu kullanacak.

Sosyal medyada 11 yaşındaki bir çocuğun, babasına oy kullanmayı öğrettiği o anlar gündem oldu.

11 yaşındaki çocuk, önce Cumhurbaşkanlığı oy pusulasını çizdi ve babasına adayları tek tek saydı.

11 yaşındaki çocuk, babasına nasıl oy kullanacağını örnek vererek gösterdi.

Çocuk, "Mühürü bastın. Ortadan ikiye katladın. Üst üste katlarsan oyun diğer adaylara da geçer. Oyun geçersiz sayılır. Yani bu oy kimseye gitmiyor. Oy pusulasını üst üste katlamak yerine yüzü sana dönecek şekilde kimseye gelmeden bunu böyle katlıyoruz. Sonra zarfın içine koyuyoruz. Oyumuzu vermiş oluyoruz." dedi.