15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 11 yaşındaki çocuk babasına nasıl oy kullanacağını öğretti. Oy pusulasını çizdi sandık görevlisi gibi anlattı

11 yaşındaki çocuk babasına nasıl oy kullanacağını öğretti. Oy pusulasını çizdi sandık görevlisi gibi anlattı

11 yaşındaki bir çocuk, babasına 'Oy nasıl kullanılır?' eğitimi verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Videoya 'Z kuşağından zeka fışkırıyor' yorumları yapıldı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 10:21
Takip Et

11 yaşındaki çocuk babasına oy kullanmayı öğretti

11 yaşındaki çocuk babasına nasıl oy kullanacağını öğretti. Oy pusulasını çizdi sandık görevlisi gibi anlattı
+
Aa
-

Editör: Gülsüm Acıyan

Seçime sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına giderek oyunu kullanacak.

Sosyal medyada 11 yaşındaki bir çocuğun, babasına oy kullanmayı öğrettiği o anlar gündem oldu. 

11 yaşındaki çocuk, önce Cumhurbaşkanlığı oy pusulasını çizdi ve babasına adayları tek tek saydı.

11 yaşındaki çocuk, babasına nasıl oy kullanacağını örnek vererek gösterdi. 

Çocuk, "Mühürü bastın. Ortadan ikiye katladın. Üst üste katlarsan oyun diğer adaylara da geçer. Oyun geçersiz sayılır. Yani bu oy kimseye gitmiyor. Oy pusulasını üst üste katlamak yerine yüzü sana dönecek şekilde kimseye gelmeden bunu böyle katlıyoruz. Sonra zarfın içine koyuyoruz. Oyumuzu vermiş oluyoruz." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
1
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
2
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
3
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
4
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
5
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
6
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
7
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı
﻿Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı
﻿Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı
﻿Rüyada civciv görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada civciv görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada civciv görmek ne anlama geliyor?
﻿Profesörden depremzede açıklaması: Psikolojik bir enkaz oldu
﻿Profesörden depremzede açıklaması: Psikolojik bir enkaz oldu
﻿Profesörden depremzede açıklaması: Psikolojik bir enkaz oldu
﻿Kılıçdaroğlu Bulgaristan'a gidiyor
﻿Kılıçdaroğlu Bulgaristan'a gidiyor
﻿Kılıçdaroğlu Bulgaristan'a gidiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.