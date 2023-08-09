Kılıçdaroğlu’ndan şehit askerler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu’ndan şehit askerler için taziye mesajı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

YARALANAN ASKERLERE ACİL ŞİFA

Kılıçdaroğlu, aynı paylaşımda yaralanan askerlere de acil şifalar temennisinde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

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PENÇE-KİLİT OPERASYONU NEDİR?

Pençe-Kilit Operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşı 23 Nisan 2021’de başlattığı askeri harekâttır. Operasyonun amacı, bölgedeki terör hedeflerini etkisiz hale getirmek ve terör örgütünün sınır ötesi saldırı kapasitesini kırmaktır.

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