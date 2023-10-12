Kılıçdaroğlu’ndan ülkücü danışmanına yeni görev

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan danışmanı olarak atadığı eski Ülkü Ocakları Başkanı Ramazan Kubat’a yeni görev verdi.

Kılıçdaroğlu’ndan ülkücü danışmanına yeni görev

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden önce Genel Başkan danışmanı olarak atadığı eski Ülkü Ocakları Başkanı ve MHP’nin eski Ankara il yöneticisi Ramazan Kubat’a yeni bir görev verdi.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, ‘Yeniden Kuvayı Milliye Platformu Koordinatörü’ olarak atanan Kubat, “Bu bir dernek. Derneği, Genel Başkanımızla birlikte kurduk. Milliyetçi camiaya mesajlar vererek partiye ısınmalarını sağlıyoruz” dedi.

NELER OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilgisinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 80’e yakın danışman ve başdanışman atadığı ortaya çıkmış, bu atamalar tartışmalara neden olmuştu. CHP’den yapılan açıklamada, 4 Haziran’dan önce atanan danışman ve başdanışmanların tümünün görevlerine 14 Haziran tarihi itibarıyla son verildiği duyurulmuştu.

4 Haziran’dan önce atanan danışmanlardan eski Ülkü Ocakları Başkanı Kubat, 16 Haziran’da eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e Twitter’dan verdiği yanıtta ise “Sana ve senin gibilere inat Genel Başkanımızın yanında, görevimizin başındayız” ifadesini kullanmıştı. 22 Ekim 2022’de ataması yapılan Kubat, söz konusu atamayı da sosyal medya hesabından “Millet yolunda hizmetten kaçmayan, doğruluğuna, dürüstlüğüne, iyiliğine kalbi gönülden inandığım; Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun tensipleriyle “Genel Başkan Danışmanlığı” sorumluluğunu almış bulunuyorum” sözleriyle duyurmuştu.

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