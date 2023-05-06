Kılıçdaroğlu’ndan yeni video. Depremzedelerin parasını tefecilere transfer etmeye çalışıyorlar!

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, “Depremzedelerin Anayasal Hakkı” diyerek paylaştığı yeni videoda “bu devletin depremzedelere konut borcu var” dedi…

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video. Depremzedelerin parasını tefecilere transfer etmeye çalışıyorlar!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan depremzedelere yönelik yeni bir video geldi.

“Depremzedelerin Anayasal Hakkı” diyerek paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu; “Depremzedelerin parasını tefecilere transfer etmeye çalışıyorlar. Depremzedelerden 5 kuruş almadan evlerini yeniden inşa edeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Devletin konut borcu var, bu borcu biz ödeyeceğiz. Depremzedelerden tek kuruş almadan onlara ev ve iş yeri yapıp anahtarlarını teslim edeceğiz"

İşte o paylaşım ve video:

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