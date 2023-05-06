'Deniz' dedi diye Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan 'Van Denizi' dedi

Kılıçdaroğlu Van Gölü’ne Van Denizi dediği için Erdoğan eleştiride bulunmuştu. Sözlerini unutan Erdoğan “Van Denizi” ifadesini kullandı.

'Deniz' dedi diye Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan 'Van Denizi' dedi

TELE1'de yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Şubat 2011 tarihinde başbakanlık döneminde yaptığı konuşmada Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Van Denizi” ifadesi üzerinden hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu 'Van Gölü' yerine 'Van Denizi' demişti.

Erdoğan, “Ayakları yerden kesilmiş. Van Gölü ne zaman deniz oldu ben bilmiyorum” ifadelerini kullanarak eleştirmişti.

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ERDOĞAN’IN KENDİSİ BU KEZ VAN DENİZİ DEDİ

Erdoğan, bugün Van’da gerçekleştirdiği mitingde, “Erciş’i Erciş biz yaptık. Adeta Van Gölü demiyorum, Van Denizi’nin kıyısını yalılarla donattık” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU YANIT VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’da yıllar önce kendisini hedef alan Erdoğan’a geçtiğimiz günlerde Van’da gerçekleştirdiği mitingde bir kez daha yanıt vermişti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Van Denizi’nde beraber olacağız. Ben Van Denizi dediğim zaman beni ‘gölün adını bilmiyorlar’ diye eleştirmişlerdi. Ama benim Erçiş’te okula başladığımı bilmiyorlardı. Ben Van’ın ne kadar güzel olduğunu, kadim bir kent olduğunu bilmez miyim?”

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