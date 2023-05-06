Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan'da canlı yayında konuşuyor

Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor.

Büyük İstanbul Miting’i öncesi Kılıçdaroğlu Erzincan’da vatandaşlara sesleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Anadolu'da fabrikalar olacak, insanlar çalışacak. Erzincan'ı demirağlarla Trabzon Limanı'na ulaştıracağım. Burada bir zamanlar Sümerbank'ın iplik ve dokuma fabrikası vardı. Binlerce insan çalışırdı. Neden kapatıldı bu fabrika? O fabrikaların tamamını yeniden yapacağız. Şeker fabrikası özelleştirildi. 6000 kişi çalışıyordu şimdi 250 kişi çalışıyor. Bu mudur milliyetçilik?

Köy okullarını yeniden açacağız.Veteriner, ziraat mühendisi, imam olacak. Köyü yeniden ayağa kaldıracağız. Çiftçiler gerçek üretimi yapamıyorlar, alınterinin karşılığını alamıyorlar. Buğday, arpa, et, canlı hayvan, mercimek dışarıdan geliyor. Bu ülkenin toprağı, güneşi, insanları yok mu? Neden çiftçiyi, üreticiyi toprağa küstürdünüz? Onların alınterinin karşılığını vereceğim.

ayrıntılar geliyor..

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