Kılıçdaroğlu'nun 2. tur kampanya görselleri ortaya çıktı

Editör: Serkan Talan

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitti. Seçim öncesi Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA PAR Cumhur İttifakı’na dahil olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen HÜDA PAR'ın AK Parti listelerinden 4 milletvekilini Meclis'e girdi.

Hizbullah tarafından katledilen şehit emniyet müdürü Gaffar Okan ile 5 polis ve yazar Konca Kuriş cinayetleri HÜDA PAR’ı bir kez daha kamuoyunun gündeme getirdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Karar ver' isimli kampanyasında da bu konuya değinildi. Kampanya’nın yeni görselleri de ortaya çıktı.

Kampanya görsellerinin kısa süre sonra reklam panolarında yer alması bekleniyor.

CHP’nin yeni sloganının yer aldığı görsellerin bazılarında şu ifadeler yer alıyor:

Teröristler dize gelecek! Mülteciler evine dönecek! Hırsızlar hesap verecek! Karar ver! Gaffar Okkan’a pusu kuranlarla, Konca Kuriş’i domuz bağıyla boğanlarla birlikte mi yürüyeceksin? Karar ver!