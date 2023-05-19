Özdağ - Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki görüşme Ankara'da başladı.

İki isim 13.32 itibarıyla Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrının konuşulması bekleniyor.

Sinan Oğan dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yardımcısı Feramuz Üstün ile Ankara'da görüşmüştü.

Oğan, New York Times'a verdiği mülakatta "Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak varken neden bakan olayım?" demişti.

OĞAN KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR

Sinan Oğan, ikinci tura ilişkin alacağı kararı bugün açıklayabilir.

ÜMİT ÖZDAĞ GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU

Özdağ burada yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ile bir görüşme olacağını açıklamıştı.

Özdağ “Yarın bende görüşeceğim, Kemal Beyle telefonda görüştük bugün. Bunlar normal şeyler. Saati belli değil henüz, sonra birlikte (Sinan Oğan) görüşülecek. Önce tek tek, sonra birlikte olur” dedi.