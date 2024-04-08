Kılıçdaroğlu'nun adını feribottan kaldırdı. İlk toplantıda kendisine makam aracı aldırdı

Yerel seçimlerin geride kalması ile vatandaşların gözü yeni seçilen belediye başkanlarının ilk icraatlarına çevrildi. Bu kapsamda en çok konuşulan isimlerden birisi de Tunceli Pertek ilçesi belediye başkanı Recai Vural’ın ilk icraatı oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de 2019 yılında CHP’nin yönettiği Pertek ilçesi bu seçimlerde AKP’ye geçti.

5 bin 197 seçmeni olan Pertek’te AKP’nin adayı Recai Vural yüzde 37.64 ile belediye başkanı seçilirken, EMEP’in adayı Kenan Çetin yüzde 31.21 ile ikinci, CHP’nin adayı İsmail Aslan ise yüzde 24.97 oy oranıyla üçüncü oldu.

İLK İCRAATI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN İSMİ OLDU

AKP’li Pertek Belediyesi, ilk belediye meclisi toplantısında, belediyenin işlettiği ve isminin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu feribotun ismini değiştirdi.

Oylamaya sunulan karara 4 AKP’li meclis üyesi evet oyu verirken, 3 EMEP’li ve 2 CHP’li meclis üyesi hayır oyu verdi.

Belediye Başkanı Recai Vural’ın da evet oyunu kullanması ile feribottan Kemal Kılıçdaroğlu ismi kaldırıldı.

“MAKAM ARACI ALDIRDI”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, alınan bu kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Ağbaba, yeni belediye başkanına “Allah sana akıl fikir versin” diyerek kararı eleştirdi. Aynı zamanda yeni belediye başkanının ilk meclis toplantısında kendisine makam aracı aldırmak olduğunu açıkladı.

Ağbaba’nın paylaşımı şu şekilde:

“AKP’li Pertek Belediye Başkanı’nın ilk icraatı; 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi olan Tunceli’de “Kemal Kılıçdaroğlu Feribotu” ismini değiştirmek oldu… Allah sana akıl fikir versin!

Aldığın bu kararla;

Başın göğe erdi mi?

İşsizlikle, yoksullukla boğuşan halkımıza umut olabildin mi?

Ayrıca ilk mecliste alınan kararda kendisine MAKAM ARACI aldırmak da var.

Yazıklar olsun zihniyetinize ve çaresizliğinize…”