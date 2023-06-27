Kılıçdaroğlu’nun bir adamı daha ‘değişim’ dedi. Kılıçdaroğlu 'sende mi Brütüs' diyecek

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de "değişim" tartışmaları devam ediyor.

CHP'de 'değişim' mesajları gelirken bir isim daha tartışmalara katıldı. Eski MYK üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, genel başkandan başlayarak köklü bir parti reformuna gidilmesi gerektiğini söyledi.

"GENEL BAŞKANLA BİRLİKTE LİDERLİK KADROSUNUN DEĞİŞMESİ LAZIM. BEN DE DAHİL"

BBC Türkçe'ye konuşan Tezcan, “13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil” dedi.

Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010'da genel başkan seçilmesi sonrası onun en yakın kurmayları arasında yer aldı.

Seçimlerin ardından diğer üyelerle birlikte istifasını Kılıçdaroğlu’na sundu ve yeni MYK’da da görev almadı.