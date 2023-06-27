Kılıçdaroğlu’nun bir adamı daha ‘değişim’ dedi. Kılıçdaroğlu 'sende mi Brütüs' diyecek

CHP’de başlayan değişim tartışmalarına, eski Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da katıldı. Tezcan "Genel başkan ve ben dahil lider kadrosu değişmeli" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bir adamı daha ‘değişim’ dedi. Kılıçdaroğlu 'sende mi Brütüs' diyecek

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de "değişim" tartışmaları devam ediyor.

CHP'de 'değişim' mesajları gelirken bir isim daha tartışmalara katıldı. Eski MYK üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, genel başkandan başlayarak köklü bir parti reformuna gidilmesi gerektiğini söyledi.

"GENEL BAŞKANLA BİRLİKTE LİDERLİK KADROSUNUN DEĞİŞMESİ LAZIM. BEN DE DAHİL"

BBC Türkçe'ye konuşan Tezcan, “13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil” dedi.

Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010'da genel başkan seçilmesi sonrası onun en yakın kurmayları arasında yer aldı.

Seçimlerin ardından diğer üyelerle birlikte istifasını Kılıçdaroğlu’na sundu ve yeni MYK’da da görev almadı.

chp-li-bulent-tezcan-genel-baskan-ve-ben-dahil-lider-kadrosu-degismeli.png

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses'ın gitaristi Slah Türk öğrenciyi paylaştı Magazin
Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses'ın gitaristi Slah Türk öğrenciyi paylaştı
Kılıçdaroğlu’ndan bayram mesajı Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan bayram mesajı
İstanbul'da yabancı uyruklular 2 kadını kaçırmaya çalıştı. Gençler yetişip kurtardı Güncel
İstanbul'da yabancı uyruklular 2 kadını kaçırmaya çalıştı. Gençler yetişip kurtardı
Depremde kızını kaybeden baba mezarı başında kızının doğum gününü kutladı Güncel
Depremde kızını kaybeden baba mezarı başında kızının doğum gününü kutladı
Galatasaray'ın yeni sponsoru açıklandı. İmza atılacak tarih de belli oldu Spor
Galatasaray'ın yeni sponsoru açıklandı. İmza atılacak tarih de belli oldu
İstanbul'da sahte evrakla organ nakli yaptırmaya çalışan şüpheliler yakalandı Güncel
İstanbul'da sahte evrakla organ nakli yaptırmaya çalışan şüpheliler yakalandı