Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Kenan Nuhut vefat etti

Bir süredir tedavi gören CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut Ankara’da hayatını kaybetti.

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Kenan Nuhut vefat etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı ve partinin Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut hayatını kaybetti. Nuhut bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Nuhut’un cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

KENAN NUHUT KİMDİR?

Kenan Nuhut, 1956 yılında dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Nuhut, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, iki dönem Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kenan Nuhut, 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimde CHP’den Çorum Belediye Başkanı adayı oldu. Nuhut, 24 Haziran 2018 yılında yapılan genel seçimde de CHP'den Ankara Milletvekili adayı gösterildi. CHP Spor Kurulu Başkanı olan Nuhut, 14 Haziran'a kadar CHP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini de yürüttü.

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