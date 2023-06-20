Kılıçdaroğlu’ndan yeni danışman ataması. Tüm danışmanlarının görevine son vermişti

Seçim sonrası ilk olarak Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) değiştiren, ardından da 4 Haziran'dan önce atanan tüm danışmanların görevine son veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yeni bir danışman ataması yaptı.

Gerçek Gündem'in haberine göre Kılıçdaroğlu, eski Sabah.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Özgür Yici'yi danışman olarak görevlendirdi.

Yici, KRT TV ve ANKA’nın da sahibi olan Güneşim Medya bünyesinde İkinci Yüzyıl isminde gazetenin de Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.

Yici, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin ardından CHP’de en çok tartışılan isimlerden Tuncay Özkan'a yakınlığı ile biliniyor.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u da danışman olarak görevlendireceği ancak henüz atamasını imzalamadığı öğrenildi.

ÖZGÜR YİCİ KİMDİR?

Yici, Sabah Gazetesi’nde Dinç Bilgin ekibinde gazeteciliğe başladı. Müzik dergileri yönetti. Sonra Ercan Arıklı’yla beraber Esquire dergisini çıkardı. Sayısız derginin başkanlığını yaptı.

Vatan Gazetesine geçen Zafer Mutlu ekibinde gazetenin hafta sonu eklerinin kurucu Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Ayrıca IN STYLE, Haftalık, Boxer gibi dergileri çıkaran Vatan Dergi Grubu’nu Ercan Arıklı ile beraber kurdu.

Sonra Ferit Şahenk’in sahibi olduğu National Geographic, cnbc-e dergi, evo, billboard gibi önemli dergileri çıkaran Doğuş Yayın Grubunda dergi grup başkanı oldu. Ardından tekrar Sabah grubuna geçerek dijital yayınları yönetti.

Özgür Yici aileden CHP’li. Babası Özkal Yici Erdal İnönü’yle beraber SODEP kurucuları arasında yer alıyor. Ardından CHP’de üç dönem PM üyeliği yaptı.

Sonrasında Nurettin Sözen döneminde İBB CHP Grup Başkanvekilliği ve Şişli Belediyesi’nde Fatma Girik dönemi Belediye Başkan yardımcılığı yaptı.