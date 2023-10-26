Kılıçdaroğlu’nun Deva Partililer ile ne konuştuğu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Deva Partililer ile yaptığı görüşmenin içeriği ortaya çıktı. Deva Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, kulislerde iddia edildiği gibi belediye başkanlığı teklif edilmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun Deva Partililer ile ne konuştuğu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’da DEVA Partili isimlere “belediye başkanlığı” teklif ettiği ileri sürüldü. DEVA’dan dün istifa eden Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, görüşmeye ilişkin “Gündemi konuştuk” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Nagihan Yılkın’ın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz hafta sonu DEVA Partili bazı isimlerle “gizli” bir görüşme yaptığı, söz konusu görüşmede bu isimlere CHP’ye geçmeleri durumunda bir belediye başkanlığı teklif edildiği ileri sürüldü. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, görüşmenin haber ve fotoğrafına “Yazık. Yakışmadı Kemal Bey!” diye tepki gösterdi.

Esenyurt kurucu ilçe başkanı Halis Kahriman, Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeye ve DEVA Partisi’nden gelen eleştirilere ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Görüşmeyi doğrulayan Kahriman, kendisine iddia edildiği gibi bir belediye başkanlığı teklifi gelmediğini söyledi. Kahriman, görüşmenin geçen hafta cumartesi kendi holdingine ait bir şirkette ve dün istifası gerçekleşen 13 kişiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu ile Türkiye gündemi, ekonomi gündemi, İsrail ve Filistin gündeminin ele alındığını belirten Kahriman, CHP’ye geçiş üzerine bir konunun konuşulmadığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmenin Babacan’ın bilgisi dahilinde olduğunu söyleyen Kahriman, “Babacan’ın da kurmayların da haberi vardı. Kim haberi yoktur diyorsa yalan söylüyordur” dedi.

GÖZLER 18 KASIM’DA

Partiye olan kırgınlıklarının 3 aydır olduğunu söyleyen ve kuruluş amacından saptığını belirten Kahriman sözlerini şöyle sürdürdü:

“18 Kasım’da 20 bin üyenin istifa etmesi bekleniyor. O istifa eden 20 bin üyeyle birlikte yeni bir partiye geçişimiz olacak. Henüz değerlendirme aşamasındayız. Geleceğin Türkiye’si ile ilgili adaletten, özgürlükten, demokrasiden hukuk üstünlüğüne inanan bir yol haritası bulursak hangi parti olursa o partiyle olacağız. Bizim amacımız hizmet, bizim amacımız koltuk değil.”

‘AÇIKLAMASI MANİDAR’

İdris Şahin’in eleştirilerine de yanıt veren Kahriman, “Açıklamasını manidar buluyorum. İdris Şahin, CHP 15 milletvekili verirken kendi logomuz ve ismimizle girelim diye aday adayı değildi. Ne zaman listeler kesinleşince o zaman koşmaya başladılar. Sayın Babacan’ın etrafına çember çizip kendilerini yazdılar” ifadelerini kullandı.

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