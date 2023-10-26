Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Ben duysam duysam utanç duyarım

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Zonguldak İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında burada bir takım açıklamalar yapan Özgür Özel geçtiğimiz günlerde DEVA Partili ilçe başkanları ile gizli bir şekilde görüştüğü ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Özel DEVA Partili isimlerden birisine CHP’nin elinde olan belediyelerden birisinin sözünün verildiğine ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

CHP gibi bir partinin genel başkanı, geçmişte ittifak yaptığımız bir partinin aktif görevdeki ilçe başkanları ile gece yarısında ve bilinmez bir adreste görüşmeye gidiyor.

Ve siyasetin ortasına bomba gibi düşüyor.

O görüşmeyi organize edenlerden, DEVA Partili isimlerden bir tanesine CHP’nin elinde olan bir belediyenin sözü veriliyor.

Yani, önümüzdeki süreçte, benim Kurultay için, ortaya çıkan DEVA Partisi ziyaretinden elde edeceğim bir fayda, o sayede Kurultay’da işime yarayacak bir şey yok.

Ümit duymam; duysam duysam utanç duyarım.

Çünkü ben CHP’liyim. Ama burada görünen, partinin siyaset yapış biçimini terk etmeyip, aksine daha pervasızlaşıyor olmasıdır, bu noktadaki sorun.

Bu parti böyle kötü yönetilmeye devam edilirse, biz daha çok ağlayacağız. Kurultay salonunda, bu partinin vicdanlı evlatlarına ‘elinizi vicdanınıza koyun’ diyeceğiz…

Yeni, sosyal demokrat bir anlayış ile ortaya çıkacağız… CHP; mahcup ve mahkûm siyasetten, sokaktan korkan siyasetten, meydanları boş bırakan siyasetten; sokağı örgütleyen, meydanları dolduran, itiraz eden, ses yükselten bir siyasete önderlik etmek mecburiyetindedir.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hafta sonu İstanbul'da DEVA Partisi’nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice görüştüğü iddia edilmişti.

DEVA Partili isimlerin bu görüşmeden sonra bugün partiden istifa edeceği öğrenilirken Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü DEVA Partili bazı ilçe başkanlarının CHP’ye katılması karşılığında DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman’a belediye başkanlığı verileceği iddia edildi.