Fatih Altaylı’dan flaş Kılıçdaroğlu çıkışı: İstanbul’u ve Ankara’yı AK Parti’ye geri vermeden pes etmeyecek

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun DEVA’nın İstanbul il ve ilçe başkanlarıyla “gizli” görüşmesindeki amacın “İYİ Parti ve DEVA gibi partilerin merkez yönetimlerini ‘İl örgütünüz bize kayabilir’ diye uyarmak ve olası bir taban desteğini CHP’den uzaklaştırmak için, eski masa ortaklarını uyandırmak” olduğu görüşünü savundu.

"KILIÇDAROĞLU İSTANBUL’U KAYBETME PEŞİNDE"

Altaylı, "Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybetme peşinde" başlıklı yazısında, “DEVA’lı Yeneroğlu’nun sert söylemi, Kılıçdaroğlu’nun istediği etkiyi yaratmış olduğunu gösteriyor. CHP Genel Başkanlık koltuğunda oturan kişi, İstanbul’u ve Ankara’yı AK Parti’ye geri vermeden pes etmeyecek gibi duruyor. Çünkü özellikle İstanbul’un AK Parti için ne kadar önemli olduğunu biliyor” diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'da DEVA Partisi'nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice görüştüğü, bu kişilere CHP'de kadro teklif ettiği öne sürüldü. İddiayı doğrulayan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, 'Yazık, yakışmadı Kemal bey' ifadeleriyle tepki gösterdi.

CHP'den DEVA Partili bazı isimlere kadro teklif edildiği iddiası iki partiyi de karıştırdı. Açıklama ve istifalar peş peşe geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'da DEVA Partisi’nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice görüştüğü, bu kişilere CHP'de kadro teklif ettiği ileri sürüldü.

DEVA PARTİSİ’NDE İSTİFALAR ART ARDA GELDİ

Görüşmenin ortaya çıkmasının ardından DEVA Partisi’nde istifa kararları verildi.

Esenyurt, Zeytinburnu, Sancaktepe, Bahçelievler, Esenler, Sultanbeyli, Fatih, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Silivri ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyeleri görevlerinden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü DEVA Partili bazı ilçe başkanlarının CHP’ye katılmaları karşılığında, DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman’ın belediye başkan adayı gösterileceği öne sürüldü.

“YAKIŞMADI KEMAL BEY”

İddialar üzerine art arda açıklamalar yapıldı. Sosyal medya üzerinden CHP liderine tepki gösteren DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Yazık, yakışmadı Kemal bey" notuyla görüşmeden olduğunu belirttiği görüntüler paylaştı. Şahin, yaşananlara DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın inanamadığını vurguladı.