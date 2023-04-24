Kılıçdaroğlu'nun halası son yolculuğuna uğurlandı

DHA’da yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Tunceli Devlet Hastanesi’nde dün yaşamını yitirdi. Karabulut için Tunceli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile Elazığ milletvekili Gürsel Erol, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Karabulut cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından helallik alınıp, Nazimiye ilçesine bağlı Ballıca köyüne götürülerek toprağa verildi.