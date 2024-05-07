Okuldan atılan Iraklı öğrenci okul müdürünü vurdu

Kaynak: İHA
Okuldan atılan Iraklı öğrenci okul müdürünü vurdu
Eyüpsultan’da Iraklı öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş etti. Ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 10:00 civarında, Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde olay meydana geldi.

İddialara göre, Irak kökenli olduğu öğrenilen Y.K., Aralık 2023'te yaşadığı sorunlar nedeniyle önce öğretmeni, sonra da okul müdürü İbrahim Oktugan tarafından okuldan uzaklaştırıldı.

Öğretmenleriyle yaşadığı anlaşmazlık sonucu okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye geri dönerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girdi. Belinde taşıdığı silahı çıkararak okul müdürüne ateş etti ve İbrahim Oktugan'ı ciddi şekilde yaraladı.

Olayın hemen ardından Y.K., kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyan öğrenciler ve öğretmenler panik içinde sınıflarından dışarıya çıktılar. Odaya gelen öğretmenler, kanlar içinde yere yığılmış okul müdürünü gördüler ve derhal polis ekiplerine haber verdiler.

Polis ekipleri olay yerine gelerek çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldılar, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı. Ayrıca, ifadeleri alınmak üzere 4 okul öğrencisi polis merkezine götürüldü.

gm-gvhcxiae64ko.jpeg

Son Haberler
A Milli Takım 3. kez Avrupa Şampiyonluğu istiyor Spor
A Milli Takım 3. kez Avrupa Şampiyonluğu istiyor
Son dakika... Özgür Özel'den çok konuşulacak adaylık açıklaması Gündem
Son dakika... Özgür Özel'den çok konuşulacak adaylık açıklaması
Özgür Özel Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme Gündem
Özgür Özel Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme
Türkeş'ten Mücahit Birinci'ye zehir zemberek sözler: AKP'liyim diyor eşeliyorsun FETÖ'cü çıkıyor Gündem
Türkeş'ten Mücahit Birinci'ye zehir zemberek sözler: AKP'liyim diyor eşeliyorsun FETÖ'cü çıkıyor
Rusya, İngiltere ve Fransa'yı tehdit etti: Vururuz Dünya
Rusya, İngiltere ve Fransa'yı tehdit etti: Vururuz
İsmail Kartal Fenerbahçeli yıldızı çıldırttı. Öyle bir şey yaptı ki Samadıra inledi Spor
İsmail Kartal Fenerbahçeli yıldızı çıldırttı. Öyle bir şey yaptı ki Samadıra inledi
Eskişehir'de hırsızlar güneş enerjisiyle sulama sistemini hedef aldı Yerel Haberler
Eskişehir'de hırsızlar güneş enerjisiyle sulama sistemini hedef aldı