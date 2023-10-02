Kılıçdaroğlu’nun hedeflerini uygular mısın Erdoğan?

Recep Tayyip Erdoğan önerilerimi okur musun?

Siyaseti bırakan Cem Uzan’ın Genç Partisi 2002 seçim kampanyasında, “Ders kitapları bedava” demiş sen de kopyalamıştın.

“Öğrencilere vergisiz cep telefonu” demişti, geç de olsa yarım yamalak da olsa 21 yıl sonra bu projeyi de kopyaladın.

Gelelim günümüze.

14 Mayıs 2023 seçiminde Millet İttifakı’nın hazırladığı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilirse uygulayacağı çok önemli hedeflerinin arasından örnekleri kopyalaman için sana seçtim Erdoğan.

Özel Ekonomi Bölgesi: Petrokimya ürünlerini kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl, 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız Adana, Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. 835.000 kişi doğrudan istihdam edilecek. 5 yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına millî gelirimizi en az iki katına çıkaracağız. Beş yılda en az 5 milyon ilave, nitelikli ve insan onuruna yaraşır gelir sağlayan iş imkânı oluşturacak, işsizliği tek haneye indireceğiz. Beş yılın sonunda yıllık ihracatı 600 milyar dolar seviyesine, ihracatın kilogram değerini 2 doların üzerine, yüksek teknoloji ürünleri ihracatının payını ise 2 katına çıkartacağız. Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Kıdem tazminatı sistemini sosyal taraflarla diyalog çerçevesinde gözden geçireceğiz. Sendikal alanı düzenleyen mevzuatı ILO ve AB standartlarına uygun hâle getireceğiz. Sigortalının çalıştığı süre arttıkça aylık bağlama oranın da arttığı bir sisteme geçecek, daha uzun süre çalışanın daha fazla emekli aylığı almasını sağlayacağız. Emekli aylıklarının artışında sadece enflasyonu değil, büyümeden kaynaklı refah payını da hesaba katacağız. Emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödedikleri katılım payını almayacağız. Aile Destekleri Sigortası oluşturacağız. Yoksul ailelerde yeni doğan bebeklere 1 yıl boyunca başta; süt ve bebek maması olmak üzere gıda desteği vereceğiz Tüm çocuklarımıza kreş imkânı sağlayacağız. Okulda ücretsiz yemek ve okul sütü gibi programlar uygulayacağız. Yoksul ailelerimize kış aylarında ısınma yardımı yapacağız. Sosyal konut üretimini hızlandıracak, dar gelirli ailelerin kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmalarını ya da düşük bir bedelle kiralayabilmelerini sağlayacağız.

Gelelim hiç yapmayacaklarına;

Yolsuzlukla Mücadele. TBMM’de “Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu” kuracağız. Uluslararası Yolsuzluk Sözleşmesi başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları kullanarak yolsuzluktan elde edilen ve yurtdışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede, AB Müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında da öngörülen “Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisini” kuracağız. İktidara gelir gelmez kamuda israfa son verecek kapsamlı bir program uygulayacağız. İtibar gerekçesine sığınılarak gerçekleştirilen tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz. Temsil ve ağırlama harcamalarını en az yarı yarıya azaltacağız. Cumhurbaşkanlığı’nı Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açacağız. Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız. Kamu görevlilerinin birden fazla yerden ilave gelir elde etmesini engelleyeceğiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve gözler 2024 bütçesine çevrildi

Kılıçdaroğlu’nun hedeflerini uygular mısın Erdoğan?

Bu hedefler milletten yüzde 48 oy aldığına göre haydi sen de bunları uygula…

Değerli okurlarım,

Ankara’nın merkezindeki Emniyet Genel Müdürlüğü girişindeki terör saldırısını nefretle, kınıyorum.

İster yurt içindeki ister yurt dışındaki terör sevici şerefsiz alçakları da şiddetle lanetliyorum.

Yaralı iki kahraman polisimize de Allah’tan şifa diliyorum.