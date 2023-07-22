Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ile bir araya geleceği toplantı başladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘Sızdırılan toplantı’ sonrası İmamoğlu ile bir araya geleceği toplantı başladı.

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ile bir araya geleceği toplantı başladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye ve parti için her şeyin çok güzel olacağını belirterek, “Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye’de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi.” dedi.

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