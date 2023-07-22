Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li üst düzey isimlerle yaptığı toplantının sızmasının ardından herkes o sorunun cevabını merak ediyor. Peki sizce, Kemal Kılıçdaroğlu mu haklı yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Tıkla oy ver.

Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket

Tüm Türkiye CHP'deki KIlıçdaroğlu-İmamoğlu polemiğini konuşurken peki sizce kim haklı:

Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu? Tıkla Oy ver...

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Merkezi'nde yapılan ve 4 saat süren toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçim yenilgisinin ardından görevi bırakması gerektiğini düşünen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İmamoğlu, görüşlerini paylaştığı toplantıda “değişim” çağrısını yineledi.

İnternete sızan “Zoom” toplantısı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu birçok benzer toplantı yaptığını belirterek Kılıçdaroğlu’nun “Etik değil” sözlerine karşı çıktı.

Parti içinde bunların doğal olduğunu belirten İmamoğlu bu çerçevede, “Benim sizden dileyecek özrüm yok” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun toplantıda “Genel başkanlığa devam ederseniz ben yokum” şeklinde bir konuşma yaptığı iddia edildi.

Ancak CHP kaynakları bu iddianın “gerçekdışı” olduğunu duyurdu.

Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu?

Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu?
İlgili Haberler
CHP’nin kalbini bilen gazeteci Yalçın Bayer açıkladı. İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık resti
İmamoğlu yerel seçimlerden endişeli ‘Değişim mesajı verilmezse seçimler yenilgi ile sonuçlanabilir’
Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ile bir araya geleceği toplantı başladı
Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ile bir araya geleceği toplantı başladı
CHP’de ‘yüzleşme’ günü. Sızdırılan toplantı sonrası İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geliyor
Özgür Özel’in İmamoğlu’na yaptığı teklif ortaya çıktı
İmamoğlu toplantısının kaydı ve yayını siyasi casusluktur
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu sızdırılan değişim toplantısı sonrası konuştu: 200’e yakın toplantı yaptık
İmamoğlu'nun CHP'deki değişim toplantısı sızdı. Toplantıdaki isimler ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
Son Haberler
İleri yaşlarda oluşan diz kireçlenmesi ve tedavi yöntemleri… Yazarlar
İleri yaşlarda oluşan diz kireçlenmesi ve tedavi yöntemleri…
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki polemiğin perde arkası Yazarlar
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki polemiğin perde arkası
Öncelikle güven sorunu çözülmeli Yazarlar
Öncelikle güven sorunu çözülmeli
Sosyal Medyanın Faydaları Yazarlar
Sosyal Medyanın Faydaları
Temel yanlış Yazarlar
Temel yanlış
T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN