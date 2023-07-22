Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket

Tüm Türkiye CHP'deki KIlıçdaroğlu-İmamoğlu polemiğini konuşurken peki sizce kim haklı:

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Merkezi'nde yapılan ve 4 saat süren toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçim yenilgisinin ardından görevi bırakması gerektiğini düşünen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İmamoğlu, görüşlerini paylaştığı toplantıda “değişim” çağrısını yineledi.

İnternete sızan “Zoom” toplantısı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu birçok benzer toplantı yaptığını belirterek Kılıçdaroğlu’nun “Etik değil” sözlerine karşı çıktı.

Parti içinde bunların doğal olduğunu belirten İmamoğlu bu çerçevede, “Benim sizden dileyecek özrüm yok” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun toplantıda “Genel başkanlığa devam ederseniz ben yokum” şeklinde bir konuşma yaptığı iddia edildi.

Ancak CHP kaynakları bu iddianın “gerçekdışı” olduğunu duyurdu.