Kılıçdaroğlu’nun ‘Sırtımdaki hançerlerle..’ sözlerine Akşener’den cevap ‘Bizi gömmeye çalışıyorlar’

Akşener, grup toplantısında yaptığı konuşmada, iktidara yanlamakla suçlandıklarını, ancak hür, haklı ve hakkın yanında olduklarını söyledi.

“Siyasetin yeni düzenini kurmak için görevi üzerimize alıyoruz”

Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Milletin iradesi esastır diyoruz. ‘En iyisini biz biliriz.’ diyorlar. ‘Türkiye’nin geleceği’ diyoruz. ‘Belediyeler bize lazım, sakın ha!’ diyorlar. ‘Memleketin güvenliği ve huzuru’ diyoruz, iktidara yanlamakla suçluyorlar. Her fırsatta bizi gömmeye çalışıyorlar ama bizim tohum olduğumuzu hala öğrenemediler.” ifadelerini kullandı.

Akşener, paylaşımına düştüğü notta ise şunları söyledi: “Biz, İYİ Partiliyiz! Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzün; ‘Cumhuriyeti yükseltecek olan sizlersiniz!’ diyerek verdiği kutlu görevi, siyasetin yeni düzenini kurmak için üzerimize alıyoruz! Hürüz, haklıyız, hakkın yanında duruyoruz!”

Kılıçdaroğlu’nun sözleri tartışma yaratmıştı

Kılıçdaroğlu, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, “Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.” demişti. Bu sözler, CHP içinde ve muhalefet partilerinde tartışma yaratmıştı. Kılıçdaroğlu, genel başkanlık seçimini Özgür Özel’e karşı kazanmıştı.

Akşener paylaştığı videoda şunları söyledi

"Bugün Türk siyasetinde ciddi bir temsil sonunu yaşanıyor. Aşırı uçlar, marjinal akımlar ve tehlikeli oluşumlar ittifak sisteminin Türk siyasetine dayattığı kutupları esir alarak Türkiye’nin üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyorlar.

Bunun karşısında ise biz iyi parti olarak makul hür ve milli bir siyaset anlayışını Türk siyasetinde yeniden egemen kılmanın mücadelesini. Veriyoruz elbette birileri bundan çok rahatsızlar. Öyle ki gelin millete soralım, milletin iradesi esastır diyoruz. En iyisini biz biliriz diyorlar. Milletin tercihlerini yok sayan dayatmalara karşı çıkıyoruz. Sanki kötü bir şeymiş gibi yüzlerini çarparak sağcı diyorlar.

Demokrasi çağrısı yapıyoruz. Gelin her parti seçimlere ayrı girsin. Milletimize seçenek sunalım diyoruz. Kürsülerden hakaret ediyor. Türkiye'nin geleceği diyoruz, belediyeler bize lazım. Sakın ha diyorlar.

Memleketin güvenliği, huzuru diyoruz. İktidara yanlamakla suçluyorlar. Yeni bir siyaset anlayışını savunuyoruz. Çift taraftan yandaş medyalar üzerinden parmak sallıyorlar.

Ez cümle bizlerden kendilerine göre kendileri için ve sadece kendilerine yarayan bir sistemin parçası olmamızı istiyorlar. Bunun için de aba altından sopa göstererek bizleri yıldırabileceklerini zannediyorlar.

Yalanla, iftirayla dedikoduyla bastırabileceklerini sanıyorlar. Duvarlarla engellerle tuzaklarla bizi durdurabileceklerini sanıyorlar ama çok yanılıyorlar.

Çünkü başta ben olmak üzere hiçbirimizin şahsi sırrı şahsi sırtında yarası yoktur. Ailemden geçen bir tavsiye vardır. Kişisel yamuk sırrı olan meşhur olamaz. Tekrar söyleyeyim, kişisel yamuk sırrı olan sırtında yarasa olan meşhur olamaz.

Dolayısıyla biz bu yola böyle temiz, şeffaf. Dümdüz olduğumuz için çıktık ve tam 6 yıl oldu ama hâlâ anlayamadılar. Bize sindiremeyeceklerini hala anlayamadılar. Bizi korkutamayacaklarını hâlâ anlayamadılar.

Her fırsatta bizi gömmeye çalışıyorlar ama bizlerin tohum olduğumuzu hâlâ öğrenemediler. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları biz iyi.

Deniz milletten başka kimseye boyun eğmeyiz. Milletten başka kimsenin karşısında hazır ola geçmeyiz. Kurulduğumuz günden beri yalnızca milletimize güveniyoruz. Sırtımızı da yalnızca milletimize yaslıyoruz.

Dolayısıyla bu yolda kimseler kusura bakmasın. Milletimizden başka da hiç kimseye ihtiyaç duymuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Cumhuriyeti yükseltecek olan sizlersiniz diyerek verdiği. Kutlu görevi siyasetin yeni düzenini kurmak için üzerimize alıyoruz. Henüz haklıyız, hakkın yanında duruyoruz.

Vizyonumuzla çözümlerimizle, kadrolarımızla Türkiye’nin demokratik milli yükselişini gerçekleştirmeye geliyoruz. Bu kukla yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Cenabıhak gayretlerimizi ibadet kaysın. Gaza mı mübarek olsun?"