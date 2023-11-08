Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'Hançer' yanıtı: Ben olmadığıma göre hançer kimin

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle yerel seçim ittifakı tekrar gündeme gelirken İYİ Parti lideri Meral Akşener'den konu ile ilgili açıklamalar geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hançer" çıkışına değindi.

Akşener, "Eğer bensem, bugüne kadar kimsenin arkadasından hançer vurmadım." dedi. Boynunu ve kalbini gösteren Akşener, "Hakettiği takdirde hançeri ya şurasına ya kalbine vururum. Bugüne kadar hep böyle yaptım. Arkadan işim yoktur." ifadesini kullandı. Akşener, "Şimdi asıl mesele şu; ben olmadığıma göre hançer kimin?" diye sordu.

NE OLMUŞTU?

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanlığı için yeniden aday olan Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde açıklamalarda bulundu. Seçim zamanı 6’lı masadan kalkan Akşener’e yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

Uzun uzun anlattım. 6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlementer sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen, çalıştık, yılmadık, yıkılmadık asla ve asla boyun eğmedik. Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık.