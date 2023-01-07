﻿Kilis Musabeyli SYDV geçici 2 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kilis Musabeyli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik görevlisi ve sosyal yardım inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni hakların kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş 40 Yaşını doldurmamış olmak.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5- Son 6 ay içerisinde Musabeyli ilçesi smirları içerisinde ikamet ediyor olmak

6-Yüksek öğretim Kurumlarının 4 yıllık (Lisans) bölümlerinden mezun olmak.

7- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8- Adli sicil kaydı bulunmamak

9-Askerliğini yapmış veya en az 1 yıl tecilli olmak(Terhis ve tecil belgeleri istenecektir.)

10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.

11-Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlur, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet. irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

12-En az B sınıfı Ehliyet Sahibi Olmak.

BAŞVURULARIN ŞEKLİ VE SÜRESİ

1- Başvurular şahsen 11.01.2023 tarihi Çarşamba günü mesai bitimine (saat 17:00) kadar Musabeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi Müdürlüğüne yapılacak olup, bu tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Vakfimiz personel alıp almamakta serbesttir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)-Nufus Cüzdan Fotokobisi.

2)-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

3)-Sağlık Raporu

4)-Adli Sicil Kaydı

5)-Ikametgah Belgesi

6)-2 Adet fotoğraf

7) Askerlik Tecil Belgesi

8) Ehliyet Belgesi