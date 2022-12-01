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Sınır Kapısında 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir kişinin üstünde 12 adet cep telefonu 2 adet oto multimedya ekranı ele geçirildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 10:49
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Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında kaçak cep telefonu yakalandı

Sınır Kapısında 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir kişinin üzerinde 12 adet kullanılmış cep telefonu ile 2 adet oto multimedya ekranı ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Gümrük Sahasına gelen bir kişinin üst aramasında 12 adet cep telefonu 2 adet oto multimedya ekranı ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli tahkikat başlatıldı.

 

(Kaynak: İHA)

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