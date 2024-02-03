Kilise saldırısı ile bağlantılı IŞİD’liler yakalandı. MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon

Kaynak: AA
Kilise saldırısı ile bağlantılı IŞİD’liler yakalandı. MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon
İstanbul Sarıyer’de 1 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısı sonrası MİT ve Emniyet ortak operasyon yaptı. Operasyonda saldırıyla bağlantılı 17 IŞİD’li terörist yakalandı.

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü IŞİD üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, terör örgütü IŞİD’in sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren failler ile bu eylemle bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlıları tespit etti.

Adres ve kimlikleri belirlenen zanlıların faaliyetlerinin akamete uğratılması, ülkede gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında Aralık 2023'te IŞİD’in Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliğine yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda zanlının yakalanması ve örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı.

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