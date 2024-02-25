Kiliseye silahlı saldırı. Çok sayıda ölü var

Kaynak: AA
Kiliseye silahlı saldırı. Çok sayıda ölü var
Burkina Faso'da pazar ayini esnasında bir kiliseye saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso’da Pazar ayini için Sahel bölgesinin Seno eyaletinde bulunan Essakane köyündeki kiliseye giden kişilere kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da Dori Katolik Kilisesinden yapılan yazılı açıklamada, Sahel bölgesinin Seno eyaletinde bulunan Essakane köyündeki kilisenin pazar ayini sırasında kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradığı belirtildi.

kilise-1.jpg

Açıklamanın devamında düzenlenen saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

2 MİLYON BURKİNA FASO’LU EVİNİ TERK ETTİ

Burkina Faso'da 2015 tarihinde başlayan güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu belirtmişti.

İlgili Haberler
Kilise saldırısı ile bağlantılı IŞİD’liler yakalandı. MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon
Kilise saldırısında Atatürk Havalimanı detayı
Kilise saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı: Eğitim vermek için çiftlik aramışlar
İstiklal Caddesi'ndeki kiliseye zarf içinde resim gönderildi. Sarıyer'deki saldırının ardından mesaj mı verildi?
Kilise saldırısında yeni gelişme
Kilise saldırısında yeni gelişme
Santa Maria Kilisesi saldırısı şüphelileri adliyeye sevk edildi
Santa Maria Kilisesi saldırısı şüphelileri adliyeye sevk edildi
Sarıyer'deki kilise saldırısı: Zanlıların kaçtığı araç bulundu
Son Haberler
İstanbul'da korku dolu anlar. Anne ve çocuğu çöken kaldırımın içine düştü Gündem
İstanbul'da korku dolu anlar. Anne ve çocuğu çöken kaldırımın içine düştü
Omar Colley sanki Santos'a mesaj verdi Spor
Omar Colley sanki Santos'a mesaj verdi
İstanbul'da bir araçta erkek cesedi bulundu. Ekipler alarma geçti Gündem
İstanbul'da bir araçta erkek cesedi bulundu. Ekipler alarma geçti
İşte Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan ilk lider. Yarını beklemeden mesaj paylaştı Gündem
İşte Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan ilk lider. Yarını beklemeden mesaj paylaştı
Mersin'de bir düğün salonu alev alev yandı Gündem
Mersin'de bir düğün salonu alev alev yandı
Beşiktaşlı yıldızın hafızasını kaybettiği ortaya çıktı Spor
Beşiktaşlı yıldızın hafızasını kaybettiği ortaya çıktı
Feyyaz Uçar: Galatasaray maçı sonrası belli olacak Spor
Feyyaz Uçar: Galatasaray maçı sonrası belli olacak