Kiliseye silahlı saldırı. Çok sayıda ölü var

Burkina Faso’da Pazar ayini için Sahel bölgesinin Seno eyaletinde bulunan Essakane köyündeki kiliseye giden kişilere kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da Dori Katolik Kilisesinden yapılan yazılı açıklamada, Sahel bölgesinin Seno eyaletinde bulunan Essakane köyündeki kilisenin pazar ayini sırasında kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamanın devamında düzenlenen saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

2 MİLYON BURKİNA FASO’LU EVİNİ TERK ETTİ

Burkina Faso'da 2015 tarihinde başlayan güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu belirtmişti.