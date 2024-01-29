Kilise saldırısında öldürülen Tuncer Cihan için cenaze töreni. "Cemaate siper oldu, melek oldu’’

İstanbul Sarıyer'deki İtalyan Santa Maria Kilisesi'nde dün yapılan pazar ayini esnasında yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitiren Tuncer Cihan için bugün Kağıthane Nurtepe Cemevi’nde cenaze tören gerçekleştirildi. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sariyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Latin Katolik Kilisesi ruhani lideri Massimiliano Palinuro da katıldı.

"MELEK GİBİ BİRİYDİ"

Tuncer Cihan’ın teyzesi Emriye Aydemir, yeğenin melek gibi olduğunu ve hiç düşmanı olmadığını açıklarken, “Olay günü ablam arkadaşlarıyla kahvaltıya Sarıyer’e gitmiş. Yeğenim de çay ve ikram veriyorlar diye kiliseye ziyarete gitmiş. Engeline rağmen 18 ay askerlik yaptı. Şırnak’ta arkadaşlarını kaybedince durgunlaştı. Zavallıyı niye vurdular’’ diye konuştu.

PALİNURO "CEMAATE SİPER OLDU"

Latin Katolik Kilisesi ruhani lideri Massimiliano Palinuro ise, Tuncer Cihan’ın saf bir melek gibi olduğunu belirtirken, Cihan’ın cemaat için hayatını kaybettiğini vurguladı. Palinuro, “Kötülüğe karşı çıktı ve öldürdüler. Kiliseye önceden de geliyordu. Dostumuz olarak seviyorduk. Cemaate siper oldu, melek oldu’’ dedi.

"İSTANBUL TERÖRLE ANILACAK BİR ŞEHİR DEĞİLDİR"

İmamoğlu, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, terör saldırısının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, “Cemevinden ebediyete uğurlayacağımız kaybımızdan çok üzgünüz. "Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Polonya Başkonsolosu’nu ziyaret ettiğini belirten İmamoğlu, konuşmasının devamında, “Çünkü o da evlatlarıyla beraber oradaydı. Kendisine de söyledim. Evlatları bizim evlatlarımız. Orada saldırıya uğrayan herkes bizim insanımız vatandaşımız. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Ama ifade edeyim ki teröre karşı bu tür saldırılara karşı bu şehirde ve ülkemizde bütün inançlara, bütün yaşayan insanlarımıza hangi etnik kökenden olursa olsun her bireyimize yapılan saldırı hepimize yapılmış olan bir saldırıdır. Her bir vatandaşımızı Allah korusun. Eminim ki milletçe, ülkemizin devletimizin bütün kurum kuruluşları hep birlikte teyakkuz halinde teröre geçit vermeyecek, en insani, en vicdani tavırla, dille teröre karşı dimdik duracağız. Ve bu ülkede bu güzel şehirde yaşayan her insanımızın güvence altında olması için ama inancıyla ama yaşam biçimiyle güvence altında olabilmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.

“İSTANBUL TERÖRLE ANILACAK BİR ŞEHİR DEĞİLDİR”

İstanbul’un terörle anılacak bir şehir olmadığını vurgulayan İmamoğlu, İstanbul’un barışla, huzurla, inançların kardeşliğiyle, birliğiyle, beraberliğiyle anılacak bir şehir olduğunu belirtti.

İmamoğlu, “Bu tür yapılan müdahalelerle 16 milyon insanımızla, 86 milyon insanımızla bütün siyasi görüşleriyle topyekün mücadeleye hazır bir milletiz hazır bir şehiriz. Tekrar başımız sağolsun” dedi.

Cenaze töreninin ardından Cihan’ın cenazesi defnedilmek üzere Kağıthane’deki Hasdal Mezarlığı’na gönderildi.