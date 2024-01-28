Kilisede ayin sırasında namaz kıldı

Murat Şahin
Kilisede ayin sırasında namaz kıldı
Cezayirli Müslüman YouTuber Nabil Absi, ayin sırasında bir Katolik kilisesine girerek namaz kılmaya başladı.

Kilisede ayin yapıldığı sırada bir namaz kılan adam herkesi şaşırttı. Katolik kilisesinde gerçekleştirilen ayin sırasında bir anda namaz kılmaya başlayan şahıs gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, adının Nabil Absi olduğu belirtilen Cezayirli şahıs, Hristiyanların ayin yaptığı anda kiliseye girerek bir anda namaz kılmaya başladı. Ardından secdeye gitti.

Kendisini gizlice kayda alan arkadaşları ise arka tarafta kendisine eşlik etti. Kilisede bulunanlar şaşkınlık içinde Absi’yi izlerken ayinlerini de bölmeden devam ettiler. Youtuber’a ise etraftan sözlü ya da fiziki herhangi bir sataşma gerçekleşmedi.

Namazını bitirdikten sonra kilisenin papazına teşekkür eden Absi’ye papaz da aynı şekilde karşılık verdi. O anlar sosyal medyada defalarca paylaşılırken sosyal medyada gündem oldu.

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