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Arazideki brandanın altından kaçak Suriyeli fışkırdı

Kilis'te jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 50 kaçak göçmen, arazide brandanın altına gizlenmiş halde yakalandı. 

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 22:24
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Kilis'te, arazide brandanın altına gizlenmiş halde 50 kaçak göçmen yakalandı

Arazideki brandanın altından kaçak Suriyeli fışkırdı
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DHA'nın haberine göre; Kilis'in Elbeyli ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Suriye sınırındaki arazide brandanın altına gizlenmiş, aralarına kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kaçak göçmeni yakaladı. Suriye uyruklu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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vatandaş
19.01.2023 22:55
hep pektrol gaz fışkırırdı artık göçmen fışkıyor yurdumun toprağından suyundan çok üzücü.  
 
Şaşkın Vatandaş
19.01.2023 22:50
Arkadaş, bir ülkenin sınırı bu kadar mı yol geçen hanı olur. Işığı gören geliyor.  
 
ulvi
19.01.2023 22:31
lozan bitti yeraltı madenleri fışkırıyor. demekki toprağın altında suriyeli madenlerimiz varmış.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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