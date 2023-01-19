Arazideki brandanın altından kaçak Suriyeli fışkırdı

DHA'nın haberine göre; Kilis'in Elbeyli ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Suriye sınırındaki arazide brandanın altına gizlenmiş, aralarına kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kaçak göçmeni yakaladı. Suriye uyruklu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.