Ege Denizi'nde göçmen teknesi faciası

Ege Denizi'nde bir tekne faciası daha yaşandı. Yunan sahil güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde en az 41 yolcu taşıyan teknelerinin batması sonucu 3'ü çocuk 4 göçmen hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamada, kazada 1'i kadın, 3'ü çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybettiği aktarılarak, 41 kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi.

HELİKOPTERLE KURTARILDILAR

Açıklamada, 3 çocuğun hastanede hayatını kaybettikleri belirtilerek, kurtarılan göçmenlerin 8'inin İleroz Adası'ndaki hastaneye, 33'ünün ise Kabul ve Kimlik Belirleme Merkezine sevk edildiği aktarıldı.

Yetkililer ayrıca, alabora olan tekneden kurtulan ve kayalıklara sığınan 6 göçmenin ise Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı AS 332C1 Süper Puma tipi helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

Türkiye'ye 20 mil uzaklıkta bulunan adanın etrafı büyük ölçüde kayalıklardan oluşuyor. Teknenin rüzgarın şiddeti ile kıyıya yakın kayalara çarparak su aldığı ve alabora olduğu tahmin ediliyor.