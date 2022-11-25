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Kilis'te bazı bölgelerde 7 gün etkinlikler yasaklandı  

Kilis Valiliği, bazı bölgelerde 7 gün süreyle etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 20:32
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Kilis'te bazı bölgelerde 7 gün etkinlikler yasaklandı  

Kilis'te bazı bölgelerde 7 gün etkinlikler yasaklandı  
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 Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kilis ile Suriye arasında bulunan sınır ve çevresinde polis ve jandarma bölgesi dahil, Öncüpınar Gümrük Kapısı ve çevresinde, Kilis Devlet Hastanesi önü ve çevresinde, Öncüpınar Gümrük Kapısı ile Kilis Devlet Hastanesi arasında bulunan devlet karayolu üzerinde, Çobanbey Gümrük Kapısı ve çevresinde, Elbeyli ilçesi ile Çobanbey Gümrük Kapısı arasında kalan güzergahta her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza kampanyası, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, sinevizyon gösterisi gibi her türlü eylem ve etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 25 Kasım 2022 günü saat 00. 01’den 1 Aralık 2022 günü saat 23.59’a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi. 
            

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