Elektrik akımını kapılan kişi hayatını kaybetti

Olay, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi.
Halil Vuran'ın (36) yerde hareketsiz yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Vuran'ın, elektrik akımına kapıldığı belirlendi.
Vuran, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(İHA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.