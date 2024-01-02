Killa Hakan Almanya’dan ateş etti polis Türkiye'deki evini bastı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rukiye Selçuk
Killa Hakan Almanya’dan ateş etti polis Türkiye'deki evini bastı
Rap müziğin tanınan isimlerinden Killa Hakan’ın Türkiye’deki evine polis baskını düzenlendi. Ünlü rapçinin Sosyal medya hesabından yaptığı silahlı paylaşım nedeniyle baskın düzenlendiği öğrenildi. Ancak Killa Hakan silahla ateş ettiği paylaşımı Almanya’daki evinden yapmıştı.

Ünlü rapçi Killa Hakan yılbaşı gecesi yaptığı paylaşımda evinden dışarı silahla ateş ettiği anları paylaştı. Killa Hakan camın önünde ateş etmeden önce “2024’te herkese sağlık diliyorum. Sağlık varsa her şey olur” dedi. Ünlü rapçinin her yılbaşı yaptığı harekete çok sayıda yorum geldi.

TÜRKİYE’DEKİ EVİNİ POLİS BASTI

Sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası Killa Hakan’ın başına ilginç bir olay geldi. Ünlü rapçi silahı Almanya’nın Berlin ateşlemesine rağmen Türkiye’deki evini polis bastı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Killa Hakan evine yapılan polis baskını nedeniyle çok şaşkın olduğunu vurguladı.

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Killa Hakan’ın konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

“Selamlar arkadaşlar Ben Almanya Berlin’de yaşıyorum yılbaşı her sene olduğu gibi camdan sıkarak kutladım burada normal olduğu için ama bir baktım haber geldi Türkiye’deki evime sivil polisler gitmiş beni aramışlar şaşkınım hem de çok.”

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