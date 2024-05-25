Kilo veren kadının vücudundaki deformasyon

Sosyal medya kullanıcısı, aşırı kilolu olduğu dönemden sonra verdiği kilolarla dikkat çekici bir değişim yaşadı. Kilo verme sürecinde yoğun çaba gösteren kadın, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile kilo vermeyi başardı. Ancak kilo verme sürecinde vücudunda belirgin bir deformasyon meydana geldi.

Kadın, sosyal medya hesaplarından vücudunun son halinin olduğu bir video paylaştı. Paylaşımı kısa sürede binlerce kez izlendi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Video, kilo verme sürecinde yaşanan zorlukları ve sonuçlarını göstermesi açısından dikkat çekiciydi.