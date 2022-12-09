Metabolizmayı hızlandıran baharatlar neler? Hangi gıdalar yağ yakıyor?

Uzmanlar kilo vermenin önce metabolizmayı çalıştırmaktan geçtiğini söylüyor. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artıran yiyecekler son dönemde popüler oldu. Kilo vermek için hangi gıdaları yemeliyiz merak ediliyor. Peki, Kilo vermek yağ yakmak için ne içmeli? Kilo verdiren gıdalar neler?

Metabolizmayı hızlandırmak ve metabolizmanızın iyi çalıştığından emin olmak için sindirim sisteminizin de iyi çalıştığından emin olmalısınız. Sindirim sisteminizi rahatlatmak için de tam tahıllar, kurubaklagiller, taze sebze ve meyveler gibi lifli besinler ile yoğurt ve kefir gibi probiyotik açısından zengin besinler tüketebilirsiniz. Daha çok su içmeli ve peristaltik hareketleri tetiklemek adına egzersizlerinizi ihmal etmemelisiniz.

Metabolizmayı hızlandırmanın en kolay ve sağlıklı yollarından biri de baharat tüketimini artırmaktır.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BAHARATLAR

SUMAK

Ekşi tadı ile salatalara ve yemeklere lezzette verir. Antioksidan kapasitesi çok yüksek bir baharattır. Aynı zamanda kilo kontrolünde de olumlu etkileri olan bir baharattır.

PUL BİBER

Termogenezisi arttırarak metabolizmanın hızlanmasına olumlu etki eder. İçeriğindeki kapsaisin maddesi ile metabolizmayı hızlandırmada ve yağ yakımında etkili bir baharattır.

KAKULE

Osmanlı döneminde sıklıkla kullanılan kakule mutfağımızda çok da fazla yer verdiğimiz baharatlardan olmasa da aslında oldukça faydalı. Metabolizmayı hızlandırmada, sindirim rahatlatmada önemli bir baharat. Kakulenin tohumlarını direkt çiğneyebileceğiniz gibi zevkinize göre türk kahvesi içerken içerisine de koyabilirsiniz.

ZERDEÇAL

İçeriğindeki kurkumin maddesi sayesinde sağlığa birçok faydası vardır. Iltihabı azaltmada etkilidir. Antioksidan kapasitesi çok yüksektir. Metabolizmayı hızlandırır. Karabiber ve zeytinyağı ile beraber tüketilmesi sinerji etki yapacaktır.

ZENCEFİL

Antioksidan kapasitesi yüksek bir baharattır. Metabolizmayı hızlandırmada etkilidir. Öğünlerde yoğurtlara eklenerek tüketilebilir.

TARÇIN

Tarçının sağlığa bir çok faydası vardır kan şekerini düzenlemesi de bunlardan bir tanesidir. Kabuk tarçını kullanmak istiyorsanız kaynatarak kullanmanız daha doğru olacaktır. Kan şekerinizin düzenlenmesi ile beraber kilo kontrolünüzü de daha rahat sağlayabildiğinizi göreceksiniz. Ancak hipoglisemi yaşıyorsanız tarçını kontrollü tüketmenizde fayda var.

ÇÖREK OTU

Kendisi küçük sağlığa faydaları büyük baharat olan çörek otu kan şekerini düzenler ve iştah kontrolünü sağlar. Karaciğer detoksifikasyonunda önemli bir baharattır. Yine alerjisi olan kişiler çörek otunun yağından da faydalanabilir.