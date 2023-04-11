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Kilo vermeyi engelleyen 10 gıda

İnsanların korkulu rüyası olan kiloların verilmesini engelleyen 10 gıda belli oldu. Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 15:22
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Kilo vermeyi engelleyen 10 gıda

Kilo vermeyi engelleyen 10 gıda
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Editör: Naim Arıoğlu

Kiloların birçok sağlık sorunun ana nedeni olduğu biliniyor. Bu süreçte kilo vermenin önemi ortaya çıktı. Kilo verme sürecinde ise beslemenin nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

Açıklanan gıdaların tüketimini sınırlayarak veya tamamen çıkararak, daha sağlıklı ve ideal kilonuza daha kolay ulaşabileceğiniz vurgulandı.

Kilo vermeyi engelleyen 10 gıdanın belli olduğu bildirildi.

İşte o on gıda…

-Trans Yağlar

-Şekerli İçecekler

-Fast Food

-Şekerli Atıştırmalıklar

-Peynir

-Yüksek Karbonhidratlı Yiyecekler

-Alkollü İçecekler

-İşlenmiş Etler

-Kızarmış Yiyecekler

-Beyaz Ekmek 
 

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