Uzmanından hayat kurtaran öneriler Kilolu kadınlar büyük risk altında

İHA’nın haberine göre; Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, meme kanserinin kadınlarla en çok görülen kanser türü olduğunu belirtmesi dikkatlerden kaçmadı.

Prof. Dr. Koyuncu, meme kanserinin tarama programlarıyla erken teşhis konulduğunda tamamen kurtulabilecek bir kanser türü olduğuna işaret ederek şunları belirtti:

“Türkiye’de 9 kadından biri meme kanseri riski taşıyor. Meme kanserlerinin yüzde 10-15'i ailesel geçiş göstermekte. Birinci derece akrabalarında meme kanseri olanlarda mamografi çekilme yaşı 35'e inmektedir. Birinci derece akrabasından iki kişide meme kanseri görülen kadınların meme kanseri riski 3 kat artıyor”

KİLOLU KADINLARDA RİSK YÜKSEK

Koyuncu, meme kanserinin daha çok 50'li yaşlardan sonra görüldüğüne dikkati çekerek şunları belirtti:

“Erken adet görmeye başlayan, geç adetten kesilen, hiç çocuk doğurmayan ya da 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapan, kilolu, ışın tedavisi alan kadınların meme kanserine yakalanma riski diğer kadınlara oranla fazla”

DOĞUM KONTROL VE MENOPOZ İLAÇLARI KULLANANLARDA DA RİSK VAR

Koyuncu, uzun süre doğum kontrol hapı ve menopoz ilaçları kullananların da meme kanserine yakalanma ihtimalinin kullanmayanlara göre bir miktar fazla olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Spor yapanlarda, organik ürünlerle beslenenlerde ve 16 aydan fazla emzirenlerde ise meme kanseri daha az görülüyor”

HİÇBİR BELİRTİSİ YOKKEN TESPİT EDİLEBİLİR

Koyuncu, meme kanserinin taranabilir bir kanser türü olduğunu vurgulayarak şunları belirtti:

“Hiçbir belirtisi yokken tespit edilip çok basit cerrahi girişimlerle tedavi edilebilir. Düzenli doktor muayenesi, 40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi dediğimiz meme filminin çekilmesi önemlidir. Tarama yöntemleri meme kanserinden ölümleri azaltmaktadır”