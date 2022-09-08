Aman dikkat! Sütyen kullanarak meme kanseri riskini arttırıyor olabilir misiniz? İşte bu sorunun cevabı

Meme kanseri, dünya çapında özellikle kadınlarda görülen bir kanser çeşidi. Sadece kadınlarda görüldüğü düşünülen bu kanser türü, az sayıda da olsa erkeklerde de görülüyor. Erken tanı olanakları ile meme kanserinin erken teşhis edilmesi büyük önem taşıyor. Peki, meme kanserini sütyen kullanmak tetikliyor mu?

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Meme kanseri belirtilerini önceden tespit edebilmek için sık sık göğüslerinizi kontrol etmeli veya düzenli olarak doktor kontrolüne gitmelisiniz. Çünkü erken tanı ile kanseri yenme olasılığınız artar. İşte, meme kanserinin belirtileri:

- Memenin şeklinde veya boyutunda değişiklik

- Koltuk altında veya memede ele gelen bir kitle

- Meme ucunun şeklinde ya da boyutunda değişiklik

- Meme derisinde değişiklik

- Meme ucundan kanlı bir akıntı gelmesi

- Meme ucunun veya memenin içe doğru çekilmesi

- Boyunda ya da koltuk altında beze oluşması

MEME KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ

Meme kanserinde risk taşıyan gruplar olabileceği gibi tüm bu risk gruplarından bağımsız kişiler de meme kanserine yakalanabiliyor. İleri yaş, meme kanseri için en önemli risk faktörü olarak biliniyor. Menopoza girmiş, 50 yaş üzeri kadınlarda meme kanseri görülme olasılığı küçük yaştaki kadınlara oranla daha fazla. İleri yaş haricindeki risk faktörleri ise şunlar:

- Ailede meme kanseri geçmişi

- 12 yaş ve altı bir yaşta âdetin başlamış olması

- Doğum yapmamış olmak veya ilk doğumu 30 yaş sonrasında yapmak

- Menopoza geç girmek

- Fazla kilo veya menopoz sonrası fazla kilo almak

- Sigara tüketimi

SÜTYEN TAKMAK MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTTIRIYOR MU?

Sütyen takmanın meme etrafındaki lenf kanallarını sıkıştırarak kan dolaşımını azalttığı ve meme kanserine davetiye çıkarttığına dair bazı söylentiler yer alıyor. Yine de bu durum, bilimsel olarak kanıtlanmadı. Yapılan çalışmalarda sütyen takmanın meme kanseri riskini artırdığına dair herhangi bir bulguya ulaşılmadı.