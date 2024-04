Kilosu 96 TL'ye et ithal edip 500 liraya satıyoruz. Canlı yayında açıklandı

Türkiye’de yanlış ekonomi politikaları tarım ve çiftçiliği bitirirken artan et fiyatlarına ithal et ve hayvan ile çözüm arandı.

Ekonomist Murat Muratoğlu, katıldığı bir canlı yayında et ithalatında çok büyük rant olduğunu dile getirdi.

Tonlarca et ve canlı hayvan ithalatına rağmen et fiyatları kesinlikle düşmezken, Murat Muratoğlu, “Kilosunu 3 dolara (96 TL) et ithal edip 500 liraya satıyoruz. Acayip bir rant var.” ifadelerini kullandı.

Et ithalatında yer alan isimlere bakılması gerektiğini belirten Murat Muratoğlu, “Eti ithal edenlere bir bakın. Bu yüzden Türkiye'de sığırcılık gelişmez.” diye konuştu.

İthalatın sona ermeyeceğini ve Türkiye’deki hayvancılığın bu gidişle biteceğini söyleyen Murat Muratoğlu, “Birilerinin kârına engel olursunuz. Burada büyük bir hırsızlık dönüyor. Et işi bildiğiniz gibi değil. Üstelik yüzde 0 Gümrük Vergisi ile ithal edildiği için devletin vergi kaybı da cabası.” dedi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, Ocak ayında yaptığı açıklamada 2024 yılı için 600 bin baş besilik sığır ithal edeceğini belirtmişti. İthalatı, Et ve Süt Kurumu ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği yapacak. ESK, besilik sığırların satış fiyatını da belirleyecek.

Türkiye et fiyatlarını düşürmek için 9 yıldır canlı hayvan ve karkas et ithal ediyor. İddialara göre ise plansız ithalat yüzünden stoklar doldu taştı.

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) depolarında biriken 20 bin ton karkas et ve kesilmek üzere bekleyen 300 bin baş canlı hayvanı ihraç etmek için pazar aradığı iddia edildi.

İran, Irak, Suriye ve Katar pazarı için yapılan araştırmalardan olumlu sonuç çıkarsa ihracat başlayacak.

Tarım Dünyası’nda yer alan habere göre ESK soğuk hava depolarında yaklaşık 20 bin ton kırmızı et stoku oluştu.

Etin şoklanması ile ilgili sorun yaşamaya başlayan kurum, ihracat için pazar arayışına girdi.