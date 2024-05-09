Ağrı pili nelere iyi gelir? Mucize yöntemle ilgili uzmanlardan kritik açıklamalar

Bel ve boyun cerrahisi, dolaşım bozuklukları, Buerger hastalığı, omurilik ve sinir yaralanmaları ile zona gibi durumların neden olduğu kronik ağrıların, omuriliğe yerleştirilen bir cihazla, yani "ağrı pili" ile tedavi edilebildiği bilinmekte.

Doç. Dr. Ender Sir, algoloji alanında, vücuttaki tüm ağrılı noktaların tedavisiyle ilgilendiklerini belirtti.

Ender Sir, migrenden topuk dikenine, kanserden zonaya, omurilik yaralanmasından geçirilmiş cerrahi sonrası yaşanan ağrılara kadar geniş bir yelpazede tedavi çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Ender Sir, ağrının, kişinin yaşam kalitesini düşüren, iş gücü kaybına ve psikolojik sorunlara yol açan büyük bir sorun olduğunu vurguladı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Tönge ise, spinal kord stimülasyonu olarak da bilinen ağrı pili tedavisinin detaylarını paylaştı.

Vücutta çeşitli nedenlerle oluşan ağrılar için ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale seçenekleri bulunsa da, bazı durumlarda bu yöntemler yetersiz kalabilir.

Ağrı pili tedavisi, bel veya boyun fıtığı, omurilik daralması veya kayması gibi nedenlerle ameliyat olmuş ancak ağrısı devam eden hastalarda, diyabet gibi hastalıkların neden olduğu dirençli ağrılarda, omurilik yaralanması, sinir hasarı veya uzuv kaybı sonucu oluşan ağrılarda ve zona sonrası kalıcı ağrılarda uygulanabilir.

Ağrı pili tedavisine karar verilirken, hastanın ağrısının başka bir tedavi ile giderilemeyeceği ve ağrı pili tedavisinden fayda göreceği belirlenmeli.

Hastalar, Beyin Cerrahı, Fizik Tedavi Uzmanı, Anesteziyoloji Uzmanı ve Psikiyatri Uzmanı'ndan oluşan bir ekip tarafından değerlendirilmeli.

Dr. Tönge, ağrı pili tedavisinin iki aşamadan oluştuğunu anlattı.

Birinci aşamada test stimülasyonu yapılır; hastaya lokal veya genel anestezi verilir ve omurilik zarının üzerine ince bir kablo veya bir plaka şeklinde bir elektrot yerleştirilir.

Elektrotun ucundan verilen elektrik akımı ile hastanın ağrılı bölgesine ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir.

Elektrotun ucundaki kablolar hastanın vücudundan dışarı çıkarılır ve geçici bir pil ile bağlanır. Birkaç gün veya hafta boyunca hastanın ağrısında ne kadar azalma olduğu gözlemlenir. Eğer ağrı yüzde 50 veya daha fazla azalırsa, ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşamada elektrot ve pil cilt altına yerleştirilir ve sistem tamamen kapalı hale getirilir. Böylece hastanın ağrısı kontrol altına alınır.

Spinal kord stimülasyonu, ağrı için kullanılan stimülasyon yöntemlerinin en bilinenlerinden biridir.

İşlemin amacı, hastanın omuriliğine düşük voltajlı elektrik akımı verilerek ağrı olan bölgeden beyine giden ağrı sinyallerinin iletiminin engellenmesi ve ağrının kesilmesidir. Bu yöntem, bel ameliyatlarından fayda görmeyen ve çoklu operasyon gerektiren hastalarda başlıca kullanılır.

Ağrı pili uygulaması, bel operasyonlarından fayda görmeyen hastalar, multiple operasyonlar, başarısız disk cerrahisi, dejeneratif disk hastalığı (konservatif ve cerrahiye dirençli ağrısı olan), periferal kozalji, ameliyat sonrası yapışıklık olan hastalar ve Reflex Sempatik Distrofi (RSD) durumlarında uygulanabilir.

SKS uygulamasının en önemli aşaması deneme sürecidir. Geçici elektrotlar takılır ve hastanın yanıtı değerlendirilir. İşlem, ameliyathane koşullarında steril bir ortamda gerçekleştirilir.

İki yol tercih edilebilir:

Perkütan girişim ile lokal anestezi altında veya açık cerrahi ile genel anestezi altında. Her iki durumda da, elektrotun uygun yere yerleştirilmesi ve hastanın ağrılı alanını en uygun şekilde kapsayıp kapsamadığının belirlenmesi için değişik stimülasyon modları ile uyaran verilir. Deneme süresi sonunda başarılı bir sonuç alınırsa, kalıcı sistemin yerleştirilmesi için gerekli işlemler tamamlanır.