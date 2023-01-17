Şerafettin Tilki bu defa Zorlu Parle'de öğrendiklerini yazdı. Öğleden sonra

Şerafettin Tilki'nin Yeniçağ'daki son haberi bu kez sadece spor dünyasını değil siyaset dünyasını da sarstı.

Kulüplerde ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda dönen dolapları anlatan yazılarıyla spor medyasına yön veren Şerafettin Tilki, Yeniçağ'daki son haberiyle siyaset medyasını da salladı.

Tilki son yazısında;

- Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ile röportaj yaparken gazeteciye attığı tokadın TFF'ye etkisini

- Ortaya çıkan o tokat kasedinin yayınlanmayan bölümünün hangi siyasinin elinde olduğunu

- TFF'de herkesin konuştuğu Mehmet Büyükekşi dedikodusunu

- TFF-Gaziantep hattında olup bitenleri

Detaylı bir şekilde kaleme aldı, yazdıklarıyla yine herkesi hayretler içinde bıraktı, adeta yer yerinden oynadı.

Daha önce kulüpler hakkındaki haber yorumlarıyla dikkati çeken Şerafettin Tilki'nin herkes peşine düşmüş, kim olduğu için sonuçsuz kalan araştırmalar yapmıştı.

Şimdi de herkes kötü kedi Şerafettin'in peşinde.

Herkes onu arıyor, herkes onu konuşuyor

O sadece Yenicağ'a açıklıyor

Bütün yöneticiler ve TFF Şerafettin Tilki'nin kim olduğunu araştırıyor.

Şerafettin Tilki'nin yazdıklarını yalanlayamıyorlar; çünkü doğruları yazıyor.

Onun yerine kim olduğunu bulup susturmak istiyorlar.

Şerafettin Tilki'yi susturamayacaklar. Yanlışlarını kapatamayacaklar.

Bir Şerafettin gelir, bin Şerafettin gelir.

Daha önce de yazmıştı Şerafettin.

Şimdi de tekrar ediyor:

"Beni arayacağınıza kendinize çeki düzen verin.

İnsanların ekmeği ile oynamayın.

Gazetecileri susturmaya çalışacağınıza doğruları yapın.

Göreceksiniz o zaman Şerafettin Tilki de alkışlayacak sizleri."