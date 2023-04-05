Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?

Konuyla ilgili Rus kaynaklarında Türklerin sarışın olduğu ve saçlarının yapısı üç şekildeydi.

Birinci model: Yan yana üç saç örgüsü; üç eşit uzunlukta ve kalınlıkta.

İkinci model: Şakağın iki tarafından ve ensenin ortasından bir tutam olarak örülüyor ve üç örgü aşağıda birleşiyor.

Üçüncü model: Bir tek uzun saç. Saçlarının bakımlı ve taranmış olmasıyla ün yapan Kuman erkekleri en çok birinci ve üçüncü modelleri tercih ediyordu. Uygurlar'da saçlar omuzları örten kalın örgüler halinde örülmüş dağınık haldeydi.

Bazen da iki düğüm atılır ve kulakların önünden ve şakaklardan aşağı sarkıtılırdı. Fakat Uygur erkeklerinin favorisi arkaya doğru taranmış ve ortadan ikiye ayrılmış modellerdi.

