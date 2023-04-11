Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy stres dolu iki fay hattının yerini açıkladı

YENİÇAĞ / Özel Haber - Merve KIZILALP

Deprem bilimcilerin büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamaları sonrasında Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler İstanbul'da da hissedilmiş ve vatandaşlar "acaba nu depremler eklenen İstanbul depreminin artçıları mı" diye düşünürken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy vatandaşın aklındaki soru işaretlerini gidermek için açıklamalarda bulundu

Stres taşıyan fayları tek tek açıklayan deprem bilimci Üşümezsoy Bursa ve Balıkesir'deki faylara dikkat çekti.

Durumu haritalandırarak açıklayan Üşümezsoy, haritada riskli bölgeleri kırmızı olarak işaretledi. Haritada yer alan beyaz çizgiler ise riskin olmadığı bölgeler olarak tanımlandı.

"KUZEY MARMARA FAYI ÖLÜ BİR FAYDIR"

Üşümezsoy bahsi edilen yukarıdaki haritayı şu sözlerle açıkladı:

Kuzey Marmara çerçeve fayı, ölü bir faydır. Bu fayda stresin yoktur. Ölü fay hattı beyaz çizgi ile gösterilmiştir. Depremden sonra "bu beyaz çizgi ile gösterilen fayda (Adalar fayı, Silivri kuzey kenar fayı ve Tekirdağ kuzey kenar fayında) 3 tane 7'nin üzerinde deprem olacak 30 yıl içinde" deniyor ancak bu fay stres olmadığı faylardır. Diğer taraftan ise Adalar fayının Çınarcık fayı çukurluk üzerindeki ada fayının uzanımı ile uzanımıyla orta sırta doğru giden kesiminden 30 kilometre kadar bir bölümü aktif fay olarak alıp Kumburgaz çukurundaki 30 kilometrelik bir fay ile birleşerek 50-60 kilometrelik bir fay 7 ve 7.2'lik bir deprem tezini çürütmektedir.

"BU BÖLGELERDE RİSK YOK"

Riskin olmadığı fayların altını özellikle çizerek vatandaşları bilgilendirmek isteyen Üşümezsoy "Adalar payına ait bütün fay kuşağı beyazla gösterilen ölü faider o yüzden büyükçekmece'de Yeşilköy arasında riski taşıyan bir bölge yoktur" dedi.

STRES OLAN YERLERİ AÇIKLADI

Haritadan da faydalanarak yeni deprem olma ihtimali olan yerleri gösteren deprem bilimci şu noktalara dikkat çekti:

"1953 yılında Yenice Gönen fayı kırıldı onun batıdaki devamı Edremit Körfezi de 1944'te doğudaki devamı ise Manyas fayı 1964'te kırıldı Manyas Ulubat Fayı civarında stres var Uludağ fayı 1855'te 2 depremle kırıldı ama İnegöl fayın da stres var."

DÜN GERÇEKLEŞEN DEPREMİN YERİNİ GÖSTERDİ

Dün Marmara Denizi'nde meydana gelen 3 büyüklüğündeki depremin de yerini gösteren Üşümezsoy, açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Haritada İmralı fayının ucundaki sarı daire dün sabah olan depremin olduğu alandır