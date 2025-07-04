Kim inanır? Kadir İnanır...
Gençliğimizde Yeşilçam’ın ünlü jönü Kadir İnanır’ın çok meşhur olduğu günlerde inanılmayacak bir iddiada bulunan ya da bir şey söyleyenlere; “Kim inanır? Kadir İnanır” repliği ile yanıt verilirdi...
Bu ay başında da mûtat olduğu üzere üç kurum Türkiye’de yaşanan enflasyonu ölçüp açıkladı, önce bu verileri paylaşayım:
1- ENAG
E-TÜFE
- ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında % 3,05 arttı.
- E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise % 68,68 olarak gerçekleşti.
2- TÜİK
TÜFE HESAPLAMALARI
- TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış,
- TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış,
- TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında Bir önceki yılın aynı ayına göre % 35,05 artış
- TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında on iki aylık ortalamalara göre % 43,23 artış olarak gerçekleşti.
ÜFE HESAPLAMALARI
- Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre % 2,46 artış,
- Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre % 15,71 artış,
- Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 24,45 artış
- Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Haziran ayında on iki aylık ortalamalara göre % 28,34 artış gösterdi.
3- İTO
İSTANBUL TÜKETİCİ FİYAT İNDEKSİ HESAPLAMALARI
- İstanbul Ticaret Odası İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi 2025 Haziran bir Önceki Aya Göre % 1,77
- İstanbul Ticaret Odası İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi 2025 Haziran bir Önceki Yıl Sonuna Göre % 20,63
- İstanbul Ticaret Odası İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi 2025 Haziran bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % 44,38
Bu farklı farklı hesaplamalar arasında elbette iktidarın dikkate aldığı TÜİK hesaplamaları ve de maaş muuş zammını bu hesabı baz alarak yapıyorlar....
Eh bende eski günlerde olduğu gibi sorayım; TÜİK’e Kim İnanır?
Vallahi ben inanmadım siz inandınız mı?
Kadir İnanır mı?
Neyse, eğer olur da bir inanan bulursanız lütfen bana da haber verin...