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Murat Sururi ÖZBÜLBÜL
Murat Sururi ÖZBÜLBÜL

Kim inanır? Kadir İnanır...

Gençliğimizde Yeşilçam’ın ünlü jönü Kadir İnanır’ın çok meşhur olduğu günlerde inanılmayacak bir iddiada bulunan ya da bir şey söyleyenlere; “Kim inanır? Kadir İnanır” repliği ile yanıt verilirdi...

Bu ay başında da mûtat olduğu üzere üç kurum Türkiye’de yaşanan enflasyonu ölçüp açıkladı, önce bu verileri paylaşayım:

1- ENAG

E-TÜFE

  • ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında % 3,05 arttı.
  • E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise % 68,68 olarak gerçekleşti.

2- TÜİK

TÜFE HESAPLAMALARI

  • TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış,
  • TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış,
  • TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında Bir önceki yılın aynı ayına göre % 35,05 artış
  • TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında on iki aylık ortalamalara göre % 43,23 artış olarak gerçekleşti.

ÜFE HESAPLAMALARI

  • Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre % 2,46 artış,
  • Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre % 15,71 artış,
  • Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 24,45 artış
  • Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Haziran ayında on iki aylık ortalamalara göre % 28,34 artış gösterdi.

3- İTO

İSTANBUL TÜKETİCİ FİYAT İNDEKSİ HESAPLAMALARI

  • İstanbul Ticaret Odası İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi 2025 Haziran bir Önceki Aya Göre % 1,77
  • İstanbul Ticaret Odası İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi 2025 Haziran bir Önceki Yıl Sonuna Göre % 20,63
  • İstanbul Ticaret Odası İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi 2025 Haziran bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % 44,38

Bu farklı farklı hesaplamalar arasında elbette iktidarın dikkate aldığı TÜİK hesaplamaları ve de maaş muuş zammını bu hesabı baz alarak yapıyorlar....

Eh bende eski günlerde olduğu gibi sorayım; TÜİK’e Kim İnanır?

Vallahi ben inanmadım siz inandınız mı?

Kadir İnanır mı?

Neyse, eğer olur da bir inanan bulursanız lütfen bana da haber verin...

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