Kİm Jong-Un'dan Rusya ziyareti öncesinde füze denemesi

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

KAYNAK: AA
Kİm Jong-Un'dan Rusya ziyareti öncesinde füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, açıklamasında, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi yönüne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

Füzelerin başkent Pyongyang'ın Sunan bölgesi yakınlarında yerel saatle 11.43 ve 11.53 arasında fırlatıldığı belirtildi.

Japonya hükümeti, füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü ve bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarında hasar saptanmadığını açıkladı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, füze denemesini kınadı ve Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla Kuzey Kore'ye protesto notası verildiğini söyledi.

Denemelerin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'ya giderek, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğinin kamuoyuna yansıması sonrası yapılması dikkati çekti.

ekran-goruntusu-2023-09-13-083900.png

Öne Çıkanlar
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Fas'taki deprem İstanbul'daki fayı etkileyecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı
Fas'taki deprem İstanbul'daki fayı etkileyecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Son Haberler
Galatasaray'a transferi olaylı olmuştu. Sözleşmesi feshedildi Spor
Galatasaray'a transferi olaylı olmuştu. Sözleşmesi feshedildi
Brent petrol ibreyi yukarı çevirdi. Varil fiyatı 92,22 dolara yükseldi Ekonomi
Brent petrol ibreyi yukarı çevirdi. Varil fiyatı 92,22 dolara yükseldi
Dikkat vaka sayıları artıyor Sağlık
Dikkat vaka sayıları artıyor
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ‘Neden davet edilmedim’ telefonu. Günün kulisi Siyaset
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ‘Neden davet edilmedim’ telefonu. Günün kulisi
Aydın'da kaçak sigara operasyonu Güncel
Aydın'da kaçak sigara operasyonu
Postanedeki banka bacağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Güncel
Postanedeki banka bacağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Yara otu hazımsızlığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yara otu hazımsızlığa iyi geliyor