Kim Milyon Olmak İster bilgi yarışmasında Rabia Birsen Göğercin milyonluk soruyu açtırmayı başardı. Kim Milyoner Olmak İster’de Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk ödülün sahibi oldu. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı merak ediliyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?

Kim Milyon Olmak İster de 1 milyonluk soruya gelen Rabia Birsen Göğercin, birçok kişinin ilgi odağı oldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 1 milyonluk soruyu açtıran yarışmacıyı tebrik etti. 1 saati aşkın sürede cevabı bulmaya çalışan Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk ödülün sahibi oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU VE CEVABI NEDİR?

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki aslen Konyalı yarışmacı Rabia Birsen Göğercin, 400 binlik soruyu da aşarak 1 milyon değerindeki soruya ulaştı.

Rabia Birsen Göğercin daha sonra 1 milyonluk soruyu açtırdı. Soru şu oldu:

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? Şıklar ise şöyle sıralandı:

A:Ş

B:V

C:G

D:H

1 milyonluk sorunun cevabı 'B' şıkkı oldu. Böylece Rabia Birse Göğercin 1 milyonun sahibi oldu.

Elini kıyma makinasına kaptıran Rabia, büyük ödülü kazandığında yeni bir protez yaptıracağını söylemişti.