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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı aşkı uğruna joker hakkını yaktı

ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de telefon joker hakkını kullanan yarışmacı eşini aradı. Ama bundan sonra olanlar herkesi çok şaşırttı

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 17:38
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 17:41
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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında ilk defa böyle bir olay yaşandı

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı aşkı uğruna joker hakkını yaktı
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Kim Milyoner Olmak İster'de sıra dışı bir an yaşandı. Yarışmacı Osman Çalış, telefon joker hakkını kullanarak eşini arattı.

30 saniyelik soru sorma süresinde eşine, "Seni çok seviyorum. Nasipse yarın görüşeceğiz" diyerek kullanan yarışmacı, telefonu kapattıktan sonra soruya yanlış cevap vererek yarışmadan 30 bin TL ile ayrıldı.

SÜREYİ "SENİ SEVİYORUM" DEMEK İÇİN KULLANDI

30 saniyede soru sorması gereken yarışmacı Osman Çalış, bu süreyi eşine "Seni seviyorum" demek için kullanmayı tercih etti.

İMİRZALIOĞLU BİLE DURUMA ŞAŞIRDI

O sırada Çalış, İmirzalıoğlu'na "Benim eşimi arama sebebim ona olan sevgimi milyonların önünde söylemek" dedi. Kenan İmirzalıoğlu da duruma şaşırdı. Yarışmacı, telefonda "Seni çok seviyorum. Nasipse yarın görüşeceğiz" dedi. Eşi ise "Ben de seni çok seviyorum" diyerek güldü. Yarışmacı ise soruya yanlış cevap vererek 30 bin TL ile ayrıldı.

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